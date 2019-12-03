Can Yaman o soruya verdiği yanıtla hayranını şoke etti! 'Arka odaya geçelim...'

Bir kadın seyirci Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.

Tercümanın çevirdiği soruya cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim " cevabını verdi. Bu yanıtıyla tercümana büyük bir şaşkınlık yaşatan oyuncu, "Çevireyim mi?" sorusuna gülerek "Hayır" dedi. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.