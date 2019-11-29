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  3. Can Yaman neden inandırıcı gelmiyor?

Can Yaman neden inandırıcı gelmiyor?

Can Yaman neden inandırıcı gelmiyor"

Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, Can Yaman, Madrid Havalimanı’nda kendisini karşılamaya gelenlerin cast ajansı tarafından getirildiği iddialarını köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı:

Neden biliyor musunuz? Can Yaman’ın dünden bugüne gelişinde kaç tane dizisi reyting rekorları kırmış diye düşünüyoruz, aklımıza gelmiyor. Tamam, özellikle ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle popülerliği çok artmış olsa da aklımızda kalan kaç işi, projesi var. Bir markanın reklam yüzü mü hayır, yakışıklı ama daha iyisi yok mu? Var… Birden bire Avrupa ülkelerinde önce İtalya sonra İspanya’da hayranlarının onu dünya starı gibi ağırladığını görünce insan gözlerine inanamıyor. Havalimanında kaçışmalar, karşılamaya gelen hayranlar, çığlıklar, kıyametler kopuyor. Valla bunca yıllık gazeteciyim bu olay gerçek mi, yoksa çok büyük bir Pr çalışması mı çözemedim. Buna ancak Can, İtalya ve İspanya’da yıllar sonra çok önemli bir işe imza atarsa inanabilirim.

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