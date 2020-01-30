Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9823
  • 6,5969
  • 303.637
  • 118961
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Can Yaman 'Libido' açıklamasıyla ilgili aylar sonra ilk kez konuştu!

Can Yaman 'Libido' açıklamasıyla ilgili aylar sonra ilk kez konuştu!

Can Yaman 'Libido' açıklamasıyla ilgili aylar sonra ilk kez konuştu!

Son dönemde yaptığı 'Libido' açıklamasıyla magazin gündeminden düşmeyen ve pek çok kişi tarafından eleştirilen Can Yaman, askerden döndü. Aylar sonra ilk kez konuşan Yaman, eleştirilere yanıt verdi.

Geçtiğimiz aylarda daha önce birlikte rol aldığı partneri Selen Soyder için 'Libidosu yoktu' açıklamasıyla olay yaratan, ardından İspanya'da bir kadın hayranının 'Can Yaman gerçek olduğunu kanıtlayabilir mi?" sorusuna, 'Arkaya geçelim, göstereyim' diye yanıt vermişti. Bu yaşananların ardından topa tutulan Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

Aralık ayında bedelli askerlik yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olan Can Yaman, tezkeresini aldı ve İstanbul'da görüntülendi. Kendisine gelen eleştirilere ilk kez yanıt veren oyuncu, '2. Sayfa' programına konuştu.

Yaman, yaşananlarla ilgili şöyle dedi:

"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş."


'Libido' sözleri hakkında aylar sonra ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı'dan kızına duygusal mesaj
Birkan Sokullu'nun gizli aşkı ortaya çıktı
Atiye'nin Cansu'su ikinci sezon müjdesini patlattı!
Murat Boz'un annesinden korkutan haber!

Bakan Selçuk ile 93 yaşındaki hayırsever arasında gülümseten diyalog

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Elazığ için gönderilen ceketten 10 bin tl çıktı

Kamu işçisine Ocak ikramiyesi müjdesi