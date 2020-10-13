13 Ekim 2020 Salı 17:28 | Son Güncelleme:
Can Yaman İtalyan programında açıkladı! Demet Özdemir'le aşk yaşadı mı?
Son olarak "Bay Yanlış" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ancak erken final nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan oyuncu Can Yaman, İtalya'da Canale 5 televizyonunda yayınlanan Verissimo programına konuk oldu.
İtalyan lisesi mezunu olan Can Yaman, soruları İtalyanca yanıtlamayı tercih etti. Yaman, bir dönem "Erkenci Kuş" dizisinde birlikte rol aldığı ve aşk yaşadığı iddia edildiği Demet Özdemir ile ilişkisini soran sunucuya "Biz sadece arkadaşız" yanıtını verdi.
Ayrıca Can Yaman, hayatında şu anda kimsenin olmadığını söyledi. Oyuncunun katıldığı program İtalya'da reyting rekoru da kırdı.