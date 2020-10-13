Can Yaman İtalyan programında açıkladı! Demet Özdemir'le aşk yaşadı mı?

İtalyan lisesi mezunu olan Can Yaman, soruları İtalyanca yanıtlamayı tercih etti. Yaman, bir dönem "Erkenci Kuş" dizisinde birlikte rol aldığı ve aşk yaşadığı iddia edildiği Demet Özdemir ile ilişkisini soran sunucuya "Biz sadece arkadaşız" yanıtını verdi.

Ayrıca Can Yaman, hayatında şu anda kimsenin olmadığını söyledi. Oyuncunun katıldığı program İtalya'da reyting rekoru da kırdı.