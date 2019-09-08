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  3. Can Yaman ile ilişkisini noktalayan Demet Özdemir'den tam destek!

Can Yaman ile ilişkisini noktalayan Demet Özdemir'den tam destek!

Can Yaman ile ilişkisini noktalayan Demet Özdemir'den tam destek!

Can Yaman ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulan Demet Özdemir A Milli Futbol Takımımızın, Andorra’yı Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup ettiği maçı izledi. Demet Özdemir maçta çektiği özçekimi sosyal medya hesabından paylaştı.

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Demet Özdemir geçtiğimiz gün İstanbul'a döndü. Son günlerde yakın arkadaşlarına vakit ayıran Demet Özdemir dün Vodafone Park'ta oynanan Andorra maçında Milli takımıza destek verdi. Ünlü oyuncunun milli forma ile paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum'da görüntülenmesi çok konuşulmuş, her iki oyuncu da bu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.

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