Can Yaman ile Demet Özdemir ayrılığının ardından şok iddia!

Star TV ekranlarında yayımlanan "Erkenci Kuş" dizisinin başrol oyuncuları Can Yaman ile Demet Özdemir'in ayrılığı dizinin setine de yansıdı.Yaman ile Özdemir'in ayrılık kararı almasından sonra dizi setinde soğuk rüzgarlar estiği de öne sürüldü.

Sette görevli olan bir set çalışanı, Can Yaman ile Demet Özdemir'in iki hafta önce ayrılık kararı aldıklarını ve çekilen sahneleri dışında birbirleriyle konuşmadıklarını iddia etti.





Snobmagazin'in edindiği bilgiye göre sette birbirlerine selem bile vermeyen ikilinin ayrılık nedeninin dizide Can Yaman'ın kardeşi rolüne hayat veren Birand Tunca olduğu iddia ediliyor. İki hafta önce Demet Özdemir ile Birand Tunca'nın gittikleri bir mekanda yakınlaşmasını duyan Cam Yaman'ın adeta küplere bindiği ve güzel oyuncu ile olan beraberliğini sonlandırdığı öne sürüldü.



