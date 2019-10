Can Yaman ile aşk yaşadığı konuşulan Aslışah Alkoçlar'dan açıklama

Dün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Aslışah Alkoçlar, Can Yaman ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere son noktayı koydu. Snob Magazin'e konuşan sosyetik güzel, şunları dile getirdi:

"Size yemin ediyorum Can Yaman'la hiçbir ilişkim yok. Can Yaman'ı tanıyorum tabii ki ama... Gittiğim mekanda karşılaştık ve kendisinden bir konu hakkında fikir aldım. O mekana babamla gittim. Sosyal ortamlarda tesadüfen kendisiyle karşılaşıyoruz. Karşılaştığında ise 'Merhaba merhabayız' sadece. Hayatım o kadar yoğun ki aşk kaldıracak durumda değilim. Kendime ayıracak zamanım yok. Koşuşturma içindeyim. O yüzden hayatımda kimse yok. Hayatımda biri olsa elinden tutar ortaya çıkarım zaten. Daha yeni bir ilişkiden çıktım ve hayatımda şu an ilişki düşünmüyorum açıkçası."