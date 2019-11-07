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  3. Magazin tarihinde görülmemiş olay! Can Yaman için boğazdan atladı!

Magazin tarihinde görülmemiş olay! Can Yaman için boğazdan atladı!

Magazin tarihinde görülmemiş olay! Can Yaman için boğazdan atladı!

Magazin tarihinde görülmemiş olay! Oyuncu Can Yaman'ın Ortaköy’deki bir gece kulübünde eğlendiğini öğrenen bir Türk hayran, hemen soluğu orada aldı. Önce selfie çektiren kişi, sonra oyuncuyu öpmek istedi. Yaman'ın yanından uzaklaştığı genç kadın, öfkeden deliye dönünce Boğaz'ın serin sularına kendini bıraktı.

Can Yaman'ı görmek için Bebek'i mesken tutan kadın hayranları, geçtiğimiz akşam yakışıklı oyuncunun bulunduğu mekana girip eğlenceye koyuldu. Her zaman olduğu gibi kadın hayranları, Yaman'ın etrafını sardı. Ancak ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren hayranlarından birine selfie de yetmedi!

BOĞAZIN SERİN SULARINA ATLADI!

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; alkolün etkisiyle tekrar Can Yaman'ın yanına gidip onu öpmek isteyen kadın, taşkınlık çıkardı. Yakışıklı oyuncunun rahatsız olup yanından uzaklaşmasıyla çılgına dönen fanatik hayran, kendini denize attı.

Türk genç kızın imdadına güvenlikler ve Can Yaman koştu. Denizden çıkarılan kadın hayran, daha sonra taksiye bindirilip evine gönderildi.


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