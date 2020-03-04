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  3. Can Yaman hayranını darp etti mi? O hayran konuştu!

Can Yaman hayranını darp etti mi? O hayran konuştu!

Can Yaman hayranını darp etti mi" O hayran konuştu!

Yaptığı açıklamalar ve hareketlerle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Can Yaman'ın, bir hayranını darp ettiği iddia edilmişti. O hayran bugün canlı yayına bağlandı ve ilk kez konuştu.

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Can Yaman’ın kendisini darp ettiğini iddia eden Çiğdem Gökaşan, bugün 'Neler Olur Hayatta' programına telefonla bağlandı. Gökaşan, o akşam yaşananları şöyle anlattı:

"Kasım ayıydı değerli bir arkadaşımın doğum günüydü. Can Yaman'ı gördüm, gidip resim çekilmek istedim. Sonra omzuna elini attım diye omzunu silkeledi. Kırılıp yerime geçtim...

'ELİMİ SIKTI, PARMAKLARIMI KIVIRDI'

Video çekiyordum, onu çektiğimi düşünerek, görevliler aracılığıyla mekandan dışarı çıkmamızı istedi. Kırıldım, yanına gidip 'Sizi bizi biz ünlü yaptık' dedim. O sırada elimi sıktı, parmaklarımı kıvırdı. Polis çağırdım, hep birlikte karakola gittik. Olay mahkemede. kamuoyunda farklı yorumlanıyor, mağdur kişi benim."


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