Can Yaman hakkında flaş iddia! Diriliş Osman dizisinde oynayacak mı?

Can Güven hakkında geçtiğimiz aylarda ortaya atılan Diriliş Osman iddiası yeniden gündeme geldi. Can Yaman'ın Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak Diriliş Osman'da oynacağı iddia edildi. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Can Yaman'ın hayranları şimdi merakla yapılacak açıklamayı bekliyor.

Birol Güven Can Yaman hakkında 'Onunla başka şeyler konuştuk, başka projelerimiz var. İnşallah yakında açıklarız. Ama Can Yaman, Seksenler’de değil' demişti.



