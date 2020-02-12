Can Yaman, Gülşah Saraçoğlu ile aşk mı yaşıyor? İddialara yanıt verdi
Yaptığı açıklamalarla uzun süre magazin gündeminde konuşulan Can Yaman'ın, geçtiğimiz günlerde Gülşah Saraçoğlu ile bir ev partisinde tanışıp, yakınlaştığı iddia edilmişti. Yaman'dan iddialara yanıt geldi.
'Libido' açıklamasıyla gündem olan Can Yaman ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun bir ev partisinde tanışıp, yakınlaştığı iddia edilmişti. Sosyal medyada da ikilinin aşk yaşadığı öne sürüldü. Askerden döndükten sonra inzivaya çekilen Can Yaman, iddialara yanıt verdi.
Posta'nın haberine göre; oyuncu, Saraçoğlu için "Kendisini hiç tanımam" dedi. Ünlü modacı, bir süre aşk yaşadığı iş insanı Gökhan Göz'den geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.