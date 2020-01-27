Can Yaman geri döndü! Aylar sonra sessizliğini bozdu

Yasemin DÖNGEL

İspanya'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sallayan Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda İzmir'in Bornova ilçesinde bedelli askerlik görevini yerine getirmek için birimine teslim oldu. Askerlik kareleri de ortaya çıkan oyuncu, uzun süren sessizliğini sonunda bozdu.

SOSYAL MEDYAYA GERİ DÖNDÜ

Sosyal medyada Kasım ayından beri paylaşım yapmayan ve kabuğuna çekilen Can Yaman, askerde annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncuyu özleyen takipçileri, paylaşılan fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı. Yaman ise paylaştığı kareye, "Canım annem" notunu düştü.