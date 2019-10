Can Yaman Erkenci Kuş'un ardından müjdeyi patlattı! Geri dönüyor...

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşarak son dönemde magazinin gözde isimlerinden biri olan Can Yaman, geçtiğimiz sezon Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile birlikte rol almıştı. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Erkenci Kuş’tan sonra televizyonda ara vermek istemiyor.

YENİ PROJEYLE DÖNÜYOR

Can Yaman, 2020 Ocak’ta bedelli askerlik kapsamında 21 gün vatani görevini yaptıktan sonra mart ayı itibariyle yeni dizisine başlayacağını duyurdu. Erkenci Kuş’ta birlikte çalıştığı yapımcı Faruk Turgut ile yeni bir dizi çekecek olan Can Yaman, bu kez romantik komedi ile ekranda olmayacağını söyledi. Ünlü oyuncu, yeni dizisinde yine aşkın ön planda olacağını dile getirdi. Can Yaman hayranları ünlü oyuncunun yeni projesini merakla beklemeye başladı.