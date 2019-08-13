Erkenci Kuş finalinden sonra Can Yaman ve Demet Özdemir ayrı telden çaldılar

Erkenci Kuş dizisi 51. bölümüyle birlikte geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekrana gelmişti.

Dizinin finalinin ardından tatil fırsatını değerlendiren Demet Özdemir, eğlenceli bir tura çıkmıştı.

Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Özdemir, tatilde gününü gün ederken, dizideki partneri Can Yaman ise İstanbul’da kalmayı tercih etti.

Kendisini fark eden hayranlarıyla zor anlar yaşayan Yaman, “Arkadaşlar önce paramı çekeyim daha sonra bol bol fotoğraf çekeriz” dedi. Hayranlarını geri çevirmeyen Yaman, bir saat Bebek’ten ayrılamadı. Oyuncu, ayrıldığı sevgilisi ve aynı zamanda rol arkadaşı olan Demet Özdemir’le ilgili soruları ise duymazdan gelerek uzaklaştı.

Demet Özdemir yorgunluğu tatilde atarken, Can Yaman ise bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul’un keyfini çıkartıyor.