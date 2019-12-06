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  3. Can Yaman daha çok bedel ödeyecek!

Can Yaman daha çok bedel ödeyecek!

Can Yaman daha çok bedel ödeyecek!

Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, oyuncu Can Yaman'ın magazin gündemine damga vuran açıklamalarını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri bu hafta köşesine taşıdı.

Barış Kocaoğlu'nun o yazının o bölümü şöyle:

Yazmasak da konuşuyoruz ya Can Yaman’ı her hafta bir şekilde. Can’ı kim bu hale getirdi, kim akıl veriyor bilemiyorum ya da belki de hep böyleydi. Şöhreti taşıyamayan bu nesilde tek kişi… Olduğu yeri hazmedemeyince işte böyle oluyor. Birileri belli ki çok havaya sokmuş, sen şöylesin, böylesin, daha iyisi yok diye ve ortada şu an büyük bir enkaz var. Dizisine de ara verildi. Daha da çok bedel ödeyecek görünüyor. Kontrolsüz biriyle kimse çalışmak istemez çünkü. Sabun köpüğü popçular furyasında elenenler gibi Can da bu yolda ilk gidenlerden olacak. Bu yaptıkları hiç bir zaman unutulmaz şu saatten sonra...

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