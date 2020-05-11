Can Yaman da kervana katıldı! Özel mesajları ifşa oldu

Son günlerde birbiri ardına gelen ifşalar magazin gündeminde dikkat çekiyor. Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve tepki çeken Can Yaman’ın mesajları ortaya çıktı. Can Yaman’la olan konuşmalarını ifşa eden kullanıcı, bunu “Yine bir karantina çılgınlığı” sözleriyle paylaştı.

CAN YAMAN’IN ISRARCI TAVRI ŞAŞIRTTI!

Enise isimli bir Instagram kullanıcısı, Can Yaman ile olan konuşmalarını ifşa etti. “Canlı gördüğünde fikrin değişir belki küçük hanım” diyen ünlü oyuncunun, attığı mesajları silmek ve gizliden aramak istemesi dikkat çekti.