Can Yaman çılgınlığı bu kez de Malatya sokaklarında! 'Bunlar kurgu değil'

Malatya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman, sokaklarda yürüyemedi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle ilgili konuşan Yaman, bu sevginin kurgu olduğu iddiaları karşısında, "Tüm bunların kurgu olduğu söyleniyor ama hepsi gerçek. Ne yapayım; evime mi kapanayım, bu sevgiye, alkışa sırtımı mı döneyim? Davet edilen her yere giderim. İnsanların içinde yaşamak lazım" dedi.