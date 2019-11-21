Can Yaman çılgınlığı bu kez de Malatya sokaklarında! 'Bunlar kurgu değil'
Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman, 9. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malataya'ya gitti.
Malatya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman, sokaklarda yürüyemedi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle ilgili konuşan Yaman, bu sevginin kurgu olduğu iddiaları karşısında, "Tüm bunların kurgu olduğu söyleniyor ama hepsi gerçek. Ne yapayım; evime mi kapanayım, bu sevgiye, alkışa sırtımı mı döneyim? Davet edilen her yere giderim. İnsanların içinde yaşamak lazım" dedi.