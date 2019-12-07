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  3. Can Yaman, 'Çağatay Ulusoy iyi oyuncu' yorumuna verdiği tepkiyle yok artık dedirtti!

Can Yaman, 'Çağatay Ulusoy iyi oyuncu' yorumuna verdiği tepkiyle yok artık dedirtti!

Can Yaman, 'Çağatay Ulusoy iyi oyuncu' yorumuna verdiği tepkiyle yok artık dedirtti!

Yaptığı açıklamalarla son günlerde magazin gündeminden düşmeyen ve çokca eleştirilen oyuncu Can Yaman'ın, yine olay yaratacak bir açıklamaya daha imza attığı iddia edildi.

Katıldığı bir davette Can Yaman'ın, ‘Ben Çağatay Ulusoy’u beğeniyorum, iyi oyuncu’ diyen kişiye, ‘Şimdi tuvalete gidip kusacağım!’ yanıtını verdiği belirtildi. Konuyu köşesine taşıyan Onur Baştürk, yaşananları şöyle anlattı:

"Fairmont Qasar’ın himayesindeki eski likör fabrikasının galeriye dönüştürülmüş halinde, yani Pilevneli Mecidiyeköy’deyiz.

Galerinin hemen önüne dev bir çadır kurulmuş.

Çadırda tam altı tane uzun masa var.

Herkes Ahmet Güneştekin’in davetlisi.

Davete ve tabii serginin ayrıntılarına sonra gireceğim.

Önce benim oturduğum 9 numaralı uzun masada konuşulan o konuya gelelim.

Yani Can Yaman konusuna...

Meğer Can Yaman bundan bir buçuk ay önce aralarında sosyetik isimlerin de olduğu bir yemekteymiş.

Bizim 9 numaralı masadan da o gece yemeğe katılanlar olmuş.

Zaten her şeyi onlar anlattı.

Herkesin tuhaf karşıladığı ilk hadise şu olmuş:

Yaman kendisini pek tanımayan ya da dizisini izlemeyenlere instagramını açıp göstermiş, “İşte ben buyum, bunlar da yurtdışındaki hayranlarım” diye...

İkinci hadise ise şu:

Yemektekilerden biri, “Ben Çağatay Ulusoy’u beğeniyorum, iyi oyuncu” deyince Can Yaman, “Şimdi tuvalete gidip kusacağım!” diye yanıt vermiş...

Bu lafın üstüne kendisinin Best Model yarışmalarından gelmediğini özellikle belirtmesi de o gece yemekte olanların hayli dikkatini çekmiş."


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