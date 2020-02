Can Koçkan kimdir? Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan kaç yaşında?

“Can Koçkan kimdir?” sorusu merak ediliyor. Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi Can Koçkan kaç yaşında? 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen, Jet Sosyete, Gülümse Yeter, Her Yerde Sen gibi dizilerde rol alan Bekiroğlu bir süredir Can Koçkan ile beraber. Haberimiz içerisinden 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Koçkan ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

CAN KOÇKAN KİMDİR?

1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Doğduğu şehirde başladı eğitim hayatına, 2014 yılında Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nü kazandı. Can Koçkan, 2016 yılında üniversitede okurken Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ'lik yapmaya başladı.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermiştir.