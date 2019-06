Can Feda filminin konusu ne? Can Feda nerede çekildi? Oyuncuları kimlerdir?

Senaryosu Zafer Külünk'ün yazdığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği Can Feda’nın başrollerini Kerem Bürsin ve Burak Özçivit paylaşıyor. İki ünlü oyuncuya filmde Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut eşlik ediyor.

CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Can Feda filmi Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çekildi. Çekimlerine Eskişehir’de başlanan Can Feda için Eskişehir’de özel bir plato kuruldu. Filmde 2 bin figüran rol alırken, 3 bin silah ve 300 araç kullanıldı. Filmin çekimleri sırasında Bilecik sınırları içinde yer alan Zemzemiye Köyü de kullanıldı. Suriye’deki bir Türkmen köyü olarak filmde sunulan köy, çatışma sahnelerine de ev sahipliği yaptı. Filmin bazı bölümleri ise İstanbul’da çekildi.



CAN FEDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.



CAN FEDA FİLMİ OYUNCULARI

Kerem Bursin, Burak Özçivit, Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet, Sabahattin Yakut, Onur Ayçelik.



Can Feda filminin çekimleri sırasında 100’ün üzerindeki farklı mühimmat ile adeta bir savaş alanı canlandırıldı.