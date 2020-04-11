Can Bonomo ve Öykü Karayel'den 'evde sürekli sanat mı konuşuluyor' sorusuna yanıt

O isimlerden biri de şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel çifti. Bonomo, eşi Öykü Karayel ile evde eğlendikleri anları sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcı, çok sayıda beğeni alan paylaşımına şu notu düştü: 'Peki sürekli sanat mı konuşuluyor evde Can Bey?' - 'Aynen'.