Can Bonomo ve hamile eşi Öykü Karayel aşka geldi! Öpmelere doyamadı

Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi. Öğlen saatlerinde baş başa yemek yiyen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

ÖPMEYE DOYAMADI

Kahkaha atarak, sohbet eden ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularına sessiz kalan Karayel, hamileliğini soran muhabirlere, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

"Eşinizin aşermeleri var mı?" sorusuna yanıt vermek istemeyen Can Bonomo, "Arkadaşlar çok kalabalık olduk. Malum koronavirüs var" diyerek, hızla oradan uzaklaştı.

Bonomo'nun bu sözlerine karşılık, tedbir amaçlı maske takmaması ise dikkatlerden kaçmadı.