  • $8,459
  • 9,9582
  • 521.103
  • 1175.93
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Can Bonomo ve hamile eşi Öykü Karayel aşka geldi! Öpmelere doyamadı
05 Kasım 2020 Perşembe 11:37 | Son Güncelleme:

Can Bonomo ve hamile eşi Öykü Karayel aşka geldi! Öpmelere doyamadı

Can Bonomo ve hamile eşi Öykü Karayel aşka geldi! Öpmelere doyamadı

2018 yılında nikah masasına oturan, şimdilerde bebek bekleyen ünlü çift Öykü Karayel ve Can Bonomo, önceki gün Arnavutköy'deydi. Bonomo, hamile eşini öpücüklere boğarken görüntülendi.

Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi. Öğlen saatlerinde baş başa yemek yiyen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

ÖPMEYE DOYAMADI

Kahkaha atarak, sohbet eden ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularına sessiz kalan Karayel, hamileliğini soran muhabirlere, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

"Eşinizin aşermeleri var mı?" sorusuna yanıt vermek istemeyen Can Bonomo, "Arkadaşlar çok kalabalık olduk. Malum koronavirüs var" diyerek, hızla oradan uzaklaştı.

Bonomo'nun bu sözlerine karşılık, tedbir amaçlı maske takmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

<p>Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Atina Camisi, 2 Kasım 2020 iti

Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aşk konusu gündeminizi değiştirebilir! 5 Kasım 2020 burç yorumları

Mesleğimiz ölüyor, çırak dahi bulamıyoruz

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.