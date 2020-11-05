05 Kasım 2020 Perşembe 11:37 | Son Güncelleme:
Can Bonomo ve hamile eşi Öykü Karayel aşka geldi! Öpmelere doyamadı
2018 yılında nikah masasına oturan, şimdilerde bebek bekleyen ünlü çift Öykü Karayel ve Can Bonomo, önceki gün Arnavutköy'deydi. Bonomo, hamile eşini öpücüklere boğarken görüntülendi.
Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi. Öğlen saatlerinde baş başa yemek yiyen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.
ÖPMEYE DOYAMADI
Kahkaha atarak, sohbet eden ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularına sessiz kalan Karayel, hamileliğini soran muhabirlere, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.
"Eşinizin aşermeleri var mı?" sorusuna yanıt vermek istemeyen Can Bonomo, "Arkadaşlar çok kalabalık olduk. Malum koronavirüs var" diyerek, hızla oradan uzaklaştı.
Bonomo'nun bu sözlerine karşılık, tedbir amaçlı maske takmaması ise dikkatlerden kaçmadı.