Çağrısıyla tepki toplamıştı... Murat Boz'dan açıklama

Boz, sözlerinin tepki çekmesinin ardından bir açıklamada daha bulundu.

Şarkıcı, “Zor günlerden geçiriyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız.” yazan ünlü şarkıcı, gelen tepkilerden sonra canlı yayını sayfasından kaldırdı ve ikinci bir açıklama yaptı: “Bir önceki videoma ek olarak kendi sitemde, kontrollü bir alanda yakın temasın olmadığı bir alanda temiz hava almak için dışarı çıktım. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları çok önemli. Zorunda olmadıkça dışarı çıkmamak çok önemli. Ben de buna uyuyorum.” dedi.