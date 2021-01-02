Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Çağrı Atakan nereli, evli mi,ne iş yapıyor?

Çağrı Atakan Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan güçlü yarışmacılardan biridir. Yarışmanın yapımcısı olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesaplarından Survivor'a katılan ünlü isimleri duyururken dikkat çeken isimler arasında yer alan Çağrı Atakan'ın hayatı merak edilen yarışmacılar arasında. İşte Survivor 2021 Çağrı Atakan kimdiri, ve biyografisi..

Yeni sezonu merakla beklenen Survivor’ın yayınlanan tanıtımı ile birlikte ünlüler takımı kadrosu belli oldu. Survivor 2021 yer alan Çağrı Atakan, internette hemen araştırılmaya başlandı.

Oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Oyunculuk yanında kick box ile ilgilenen Çağrı Atakan, Survivor 2021 kadrosu açıklanması ile araştırılan isim oldu.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler