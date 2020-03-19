Çağlar Ertuğrul'un Afili Aşk'tan sonraki projesi belli oldu mu?

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Afili Aşk dizisi, reytinglere yenik düştü ve final yapmaya karar verdi. Son bölümü ile 19 Mart Perşembe akşamı ekrandaki yerini alacak dizinin finalin ardından oyuncuların ne yapacakları ise merak ediliyor. İlk olarak Çağlar Ertuğrul cephesinden sürpriz bir haber geldi.

SÜRPRİZ İKİLİ: ÇAĞLAR ERTUĞRUL VE MERYEM UZERLİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yönetmen Olgun Özdemir, yeni filminde Çağlar Ertuğrul ve Meryem Uzerli’yi birlikte oynatmak istiyor. İkilinin bir araya gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.