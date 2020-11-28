Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Fazilet Hanım ve Kızları'ndan sonra aynı dizide!

Bir süredir hazırlıkları devam eden Teşkilat isimli diziyle ilgili olarak Çağlar Ertuğrul’un adı anılmış ve teklif gittiği öğrenilmişti. Çağlar Ertuğrul, son olarak Afili Aşk dizisinde izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Hayranları dönüşünü heyecanla bekliyordu.

Ertuğrul’un Teşkilat dizisinden gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği bilgilere göre, TİMS&B’nin yapımcılığını üstlendiği dizinin çekimlerine de önümüzdeki haftalarda başlanması bekleniyor.

Deniz Baysal ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin ardından Söz dizisinde oynamıştı. Geçtiğimiz sezon ekrana gelen ancak Pandemi sebebiyle devam etmeyen Hizmetçiler dizisinde de oynamıştı.

İki oyuncuyu Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde izleyen hayranlarının bu sürpriz buluşmayı büyük bir sevinçle karşılayacağını biliyoruz.

Teşkilat dizisinin hikayesi Ankara’da başlayacak olan dizide ayrıca Ezgi Eyüboğlu ve Tuncer Salman da rol alacak. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği diziye bir de usta isim dahil oldu.

Geçtiğimiz hafta ekrana veda eden Babil dizisinde Süleyman karakterini oynayan başarılı oyuncu Mesut Akusta da Teşkilat dizisinde rol alacak.