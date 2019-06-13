Afili Aşk Kerem kimdir? Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında?

Çağlar Ertuğrul kimdir? Afili Aşk dizisi ile tekrar seyirci karşısına çıkan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Çağlar Ertuğrul hayatı ve yaşı merak ediliyor. Çağlar Ertuğrul boyu kaç? Oynadığı roller ile izleyenlerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Afili Aşk dizisinde Kerem karakteri ile karşımıza çıkıyor. Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Çağlar Ertuğrul ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 yılında İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. 2005 yılında Bornova Anadolu lisesinden mezun olmuş ardında 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği okuyarak lisans eğitimini tamamlamıştır. Üniversitenin tiyatro klubüne üye olan Ertuğrul, ilk tiyatro deneyimini burada yapmıştır. Çağlar Ertuğrul, üniversites son sınıftayken Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde eğitim görmüş ardından 3 MOTA Sanat Atölyesinde modern oyunculuk dersleri almıştır.

İlk televizyon deneyimini Rocco Sıkısakız, Pınar Krem Peyniri ve Turkcell gibi reklam filmlerinde yapmıştır. 2012 yılında yönetmen ve senarist Alper Çağlar ile tanışarak Dağ filminde rol almıştır. Dağ filminin çekimlerini tamamlamak üzereyken Mahsun Kırmızıgül dizisi için onu denemelere çağırdı. Dağ filminin ardından 2012-2014 yılları arasında Mahsun Kırmızıgül imzalı Benim İçin Üzülme adlı dizide Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Öykü Çelik, Ünal Silver ve Selin Şekerci ile birlikte başrolü paylaşmıştır.

Çağlar Ertuğrul, oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaparak birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır. 2014 yılında Boynu Bükükler, Kurt Seyit ve Şura, Beyaz Karanfil gibi başarılı dizilerde usta isimler ile birlikte rol almıştır.

2016 yılında senaryosu ve yönetmenliği Alper Çağlar’dan olan Dağ 2 adlı sinema filminde Ufuk Bayraktar, Ahu Türkpençe, Murat Serezli, Emir Benderlioğlu, Murat Arkın gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Oyunculuk konusunda başarısını ispatlayarak ekranların sevilen ve beğenilen yüzü haline gelen Ertuğrul, birçok hayran kitlesine sahiptir.

AFİLİ AŞK KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D’de!

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)