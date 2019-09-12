Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7538
  • 6,3518
  • 276.673
  • 101833
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çağla Şıkel'in 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan hapsi istenmişti... Karar verildi!

Çağla Şıkel'in 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan hapsi istenmişti... Karar verildi!

Çağla Şıkel'in 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan hapsi istenmişti... Karar verildi!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılanıyordu. Davada karar çıktı ve Şıkel'in beraatine karar verildi.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şikel'in avukatı Ahmet Bumin Doğrusöz katıldı. Hakim, dava konusu olaya ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirterek, sanık avukatına diyeceklerini sordu. Avukat Doğrusöz, bilirkişi raporunun savunmaları doğrultusunda olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Çağla Şikel'in cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği ve atılı suçun kendisi tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmetti. 

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı "ihbar eden" olarak yer almıştı. İddianamede, Şikel'in Beşiktaş Vergi Dairesi vergi mükellefi olduğu, 2013 yılı hesap ve işlemlerinin Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından vergi incelemesine tabi tutulduğu belirtilmişti.

İddianamede, Şikel'in, 2013 yılında muhtelif firmalar tarafından düzenlenen gerçek bir alış satışa dayanmayan sahte faturaları kullandığı, bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV'leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle atılı suçu işlediği kaydedilmişti.

İddianamede, Çağla Şikel'in zincirleme şekilde "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ece Erken'in pizzaya tükürme davasında karar
Çağla Şıkel'in hapsi istenmişti... Karar belli oldu
Tuba Ünsal iddialara yanıt verdi! Gözyaşları içinde anlattı
Ozan Güven ile Yüsra Geyik aynı karede
Hilal Altınbilek'ten veda pozu

12 Eylül Darbesi´nde Dikkat Çeken Detay! #NesliTarih

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda 355 metre yılan derisi yakalandı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında