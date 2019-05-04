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  3. Çağla Şıkel'in son reklamdan aldığı para dudak uçuklattı!

Çağla Şıkel'in son reklamdan aldığı para dudak uçuklattı!

Çağla Şıkel'in son reklamdan aldığı para dudak uçuklattı!

Çağla Şıkel'in son reklamdan aldığı ücret ağızları açık bıraktı. Ünlü manken Çağla Şıkel, Demet Akalın'ın geçen yıl reklam yüzü olduğu mobilya markasıyla el sıkıştı.

Mankenliğin yanı sıra YouTuber'lık ve sosyal medya reklamları da yapan ünlü manken, yeni anlaşması sayesinde servetine servet katacak. Geçen sene aylık kazancını 200 bin lira olarak açıklayan Çağla, sosyal medya paylaşımları için en az 7 bin lira alıyor. Demet Akalın'ın 650 bin lira aldığı reklam filminin benzerini çeken Çağla Şıkel'in bir milyon lira aldığı iddia edildi.  

Ünlü popçu Demet Akalın, reklam kampanyasının yürütüldüğü dönemde, eşi Okan Kurt'un borçları yüzünden zor günler geçirerek kendisine gelen bütün iş tekliflerini kabul etmişti.

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