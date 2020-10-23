23 Ekim 2020 Cuma 09:49 | Son Güncelleme:
Çağla Şıkel'i korkutan tehdit! Soluğu savcılıkta aldı
Ünlü manken Çağla Şıkel, bilgisayarına gelen “Seni ve çocuklarını öldüreceğim” mesajı nedeniyle büyük korku yaşadı. Büyük panik yaşayan Şıkel, savcılığa koştu ve tehdit eden kişinin bulunmasını istedi.
Çağla Şıkel, 17 Ekim'de bilgisayarına düşen bir e-posta nedeniyle büyük şok yaşadı. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" diyordu. Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı.
DELİLLER DOSYADA
Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu. Ünlü manken, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.