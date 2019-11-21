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  3. Çağla Şıkel'i haklı bulan mahkemeden Arto'ya 3 ay ceza!

Çağla Şıkel'i haklı bulan mahkemeden Arto'ya 3 ay ceza!

Çağla Şıkel'i haklı bulan mahkemeden Arto'ya 3 ay ceza!

Çağla Şıkel, YouTube kanalından 'mini etekle oturma&kalkma' başlıklı bir video yayınlamış, videoyu gören Arto ise Şıkel için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda m…lerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" demişti.

Arto kısa süre sonra bu paylaşımını silse de Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara karşı sessiz kalmadı. Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü manken Avukatı Bükçün Canatik aracılığıyla Arto'nun kendisi hakkında konuşmaması ve yaklaşmaması için uzaklaştırma talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi Şıkel'in isteğini kabul ederek Arto'nun 3 ay süreyle Şıkel'e yaklaşmamasına karar verdi.

Mahkeme, kararında "Şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılama içeren tüm sözlü davranışlarda bulunmamasına, kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, konutuna yaklaşmamasına ve bulunduğu ikametlere yaklaşmamasına, basılı sözlü ve yazılı basın ve internet ortamında hakkında konuşmamasına, açıklama yapmamasına, yorum yapmamasına ve fotoğraf - video paylaşmamasına 3 ay karar verildi" dedi.


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