Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu.

Şu günlerde oğulları Uzay ve Güney ile tatil yapan Çağla Şikel istagram hesabından sık sık tatilinden pozitif kareler paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ise paylaştığı bir selfie üzerinden yapılan saygısız ve gayri ahlaki yoruma tepkisiz kalamadı. Gelen çirkin yoruma verdiği cevapla rahatsızlığını dile getirdi.

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabından kendisine "Taş gibisin " diyen erkek takipçisine verdiği yanıt takipçilerinden tam not aldı. İki çocuk annesi olan Çağla Şikel geçtiğimiz gün paylaştığı selfie ile Temmuz ayının gelişini kutladı. Şikel, fotoğrafının altına , "Taş gibisin maşallah gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz nasıl oluyor bu bana söyleyin bende hanımıma söyleyeyim" diyen erkek takipçisine 'Sizin gibilerden uzak duruyorum' diyerek ağzının payını verdi.

TAKDİR TOPLADI

Erkek takipçisinin çirkin yorumununa sinirlenen Şıkel, "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" cevabını verdi. Güzel manken, verdiği cevapla takipçilerinden destek aldı.Şıkel'in cevap verdiği kullanıcının yorumunun altına "Ne güzel demişsin ağzını sağlık" ve "Güzel ayar" gibi birçok yorum geldi.