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  3. Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen Miss Turkey itirafı

Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen Miss Turkey itirafı

Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen Miss Turkey itirafı

Ünlü manken Çağla Şıkel, Miss Turkey 2019’da yarışacak finalistlere destek verdi. Şıkel, yıllar önce katıldığı yarışmayla ilgili bir de itirafta bulundu.

Miss Turkey 2019’un büyük finali bu akşam gerçekleşecek ve 20 aday, Türkiye’nin en güzel kızı seçilebilmek için podyuma çıkacak. Yarışacak adayların eleştirilmesiyle ilgili 1997 Türkiye Güzeli Çağla Şıkel'den de bir yorum geldi. Finalistlerin sosyal medyada eleştirilmesinin kendisini üzdüğünü belirten ünlü manken, şöyle konuştu:

'ONLAR GENCECİK KIZLAR'

"Onlar gencecik kızlar. ‘Nereden buluyorlar bu çirkin kızları’ demek hoş değil. Onlar da anasının kızları, evlatları. Kendilerini onların yerine koysunlar ve destek olsunlar. Benden çok daha güzel kızlar olmasına rağmen benim seçilme sebebim podyumda bir ışığım olması. Güzellik sadece hokka burun, kiraz dudakla olan bir şey değil."

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