Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen itiraf: O dönem çok incitildim

İşte Çağla Şıkel'in açıklamalarından satır başları...

-Büyüyünce balerin olmak istiyordum, 5 yaşında karar verdim ve oldum. 17 sene bale geçmişim var sonrasında boy bir anda uzayınca bırakmak zorunda kaldım.

-Bir şekilde güzellik yarışmasına başvurdum ama sonuçta çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Baleyi bırakmak zorunda kaldım.

-Dans ettiğim çocukların hepsinin dudağını patlatıyordum. Boyum uzun olduğu için dirseğim onların yüzüne geliyordu, dönerken çarpıyordum bu durum canımı sıkmıştı.

'KÜÇÜKKEN ÇOK ZAYIFTIM'

-O ana kadar kafamda bir şey yoktu. Sonra ‘güzellik yarışmasını deneyeyim’ dedim. Son derece güvensiz bir şekilde yarışmaya başvurdum ama sahnedeki duruşuma güveniyordum.

-Küçükken çok zayıf olduğum için bacaklarım da çok inceydi, kalın dursun diye tozluk giyip üstüne jean giyerdim.

'ALİŞAN ÇOK SAF TEMİZ BİR ADAM'

-Alişan ile yan yana olmaktan büyük keyif alıyorum. Kalbi çok temiz, iyi kalpli egosuz bir insan. Alişan adeta 15 yaşında bir çocuk gibi çok saf temiz bir adam.

'BİR KADIN OLARAK SÖYLENENLERİ HAZMEDEMEDİM'

Canlı yayında yaşadığı talihsiz kaza hakkında konuşan Çağla Şıkel, "Çok çok incitildim, çok zor bir dönemdi. Bir kadın olarak bu söylenenleri hazmedemedim. Olayın üzerinden zaman geçtikten sonra ‘yok artık susamayacağım’ deyip açıklama yapmıştım" dedi.

'CİNSİME TECAVÜZ GİBİ HİSSETTİM'

O sözleri yedim, ama yutamadım. Normalde çıkan haberler için herhangi bir açıklama yapmazdım, insanlar istediğini düşünebilir ama bu olay başka bir şeydi. Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini... Konuştuğuma hiç pişman olmadım.