Çağla Şıkel'den Hatice'nin skandal sözlerine yanıt geldi!

Nişantaşı'nda ünlü bir optif firmasının lansmanına katılan ünlü manken Çağla Şıkel samimi açıklamalarda bulundu. "Müthiş bir hava var. Ben yazın geldiğini dışarı çıktığım için hissettim. Yoksa setten eve, evden sete gidiyorum, çok fazla anlayamamıştım." diyen ünlü manken "Özlem Süer'in muhteşem ortamında, çok güzel bir etkinlikteyiz. Baharın gelişini kutluyor gibiyim. Bodrumluyuz biz. Yorgunluktan çok şikayet eden biri değilim ama "Yaz gelse, şöyle bir serilsek mi..." vaziyetine geldim birazcık." dedi. Çok fazla gözlüğü olduğunu ve 10 TL'ye bile gözlük aldığını belirten Şıkel gözlük seçimleriyle ilgili şunları söyledi: " "Ben eskiden gözlüklerde acayip acayip modeller tercih ediyordum. Gösterişli şeyler seviyordum. Daha sakin, daha yuvarlak, daha kendini çok göstermeyen gözlükler tercih etmeye başladım. Belki biraz mesleki deformasyon olabilir. Ya da çok şıkır şıkır, coşkulu giyindiğimiz için belki gözlüklerde sadeliği tercih etmeye başladım. Benim gözümdeki gözlüğü spor bir taytla da, abiye bir tulumla da giyebilirsin. O yüzden ben düz ve naturel şeyleri tercih ediyorum. Ama genellikle saçımdan dolayı siyah tercih ediyorum."



"BU YAZ ÇOCUKLARIMLA BODRUM'DA TATİL YAPACAĞIM"



Çocuklarının nasıl olduğu sorulan Şıkel, "Oyun oynamak için beni bekliyorlar. Youtube kanalım ve sabah programım devam ediyor. Ayakkabı koleksiyonumun ikincisi geliyor, yolda. Bir de parfüm çıkarırsam güzel olacak. Yeni bir reklam filmi anlaşması yaptık ve çekimlerini gerçekleştirdim. Hem işlerim hem de Youtube kanalım devam ettiği için Bodrum'da tatil yapacağım." açıklamasında bulundu.

"O KADAR MEŞGULÜM Kİ HAKKIMDA SÖYLENENLERLE İLGİLENMİYORUM"

Şarkıcı Hatice'nin kendisi ile ilgili yaptığı yorumlar karşısında "Ben zaten ilk bana sorulduğunda hiç cevap vermemiştim." diyen Çağla Şıkel sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci kez sorulduğunda da yerimden kalktım, size çok sevgi ve saygı duyduğum için cevap verdim ama kendisine cevap vermedim. "Ben konuşmuyorum. Herkese saygı duyuyorum" dedim. Hiçbir şey söylemedim söylememde. Çocuklarım haricinde kimsenin benimle ilgili ne söylediğiyle ilgilenmiyorum. Çünkü o kadar meşgulüm ki ilgilenemiyorum." Şarkıcı Hatice, Çağla Şıkel ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: "Bir zamanların tostçu Çağla'sı bunu sen mi söylüyorsun. Ah be canım en azından tostumu yiyip beklemedim otel odasında evli adamı. Ben de bilirim kimle muhattap olup olmayacağımı da neyse."