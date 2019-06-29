Çağla Şikel'den Alişan ile Buse Varol yorumu!

Güzelliğe ve bakıma çok düşkün biri olduğunu belirterek sözlerine başlayan Çağla Şıkel, “Youtube kanalında güzellik ve bakım üzerine paylaşımlara devam ediyorum. İnsanları bilgilendirmek için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta insanlara hizmet ediyorum ve bu benim görevim. Bazen bana ‘kalıcı ruj bulur musun?’ diyorlar. Çıkıp buluyorum. Onların isteği üzerine çarşı gezdiğim çok oldu.” diye konuştu.

'Çocukların yüzme dersleri var'

Tatil için yazlığa gideceğini söyleyen Şıkel, “Çocuklarla çok tatil olmuyor. Onların yüzme dersleri var. Bu sene futbol istediler futbola koşturacağız. 1,5 ay tatilim var. Sonra yeni yayın dönemi için hazırlıklara başlayacağım.” dedi.

'Bütün kaburgalarım meydanda'

Bodrum tatilinde bikini yerine mayo tercihi çok konuşulan Çağla Şıkel, bunun sorulması üzerine “İnsanın zevkleri değişiyor. Bir de tepeden ışık geldiği zaman hepimiz korkunç çıkıyoruz. Belim çok ince olduğu için bütün kaburgalarım, damarlarım özellikle doğumdan sonra meydandalar. O yüzden bu sene biraz daha mayo tercih ediyorum.” açıklamasında bulundu.

'Alişan bir çocuk daha yapar'

Şıkel, yakın dostu Alişan’la ilgili sorulan “Babalığını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna “Alişan’ın yeğenleri doğduğu zaman şefkatinden ve ilgisinden iyi bir baba olacağı belliydi. Sevgili, ilgili ve komik bir baba oldu. Belki en kısa zamanda bir çocuk daha yaparlar. Ben yaparlar diye düşünüyorum” diye cevap verdi.