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  3. Çağla Şıkel takipçisinin ağır hakaretine öyle bir cevap verdi ki...

Çağla Şıkel takipçisinin ağır hakaretine öyle bir cevap verdi ki...

Çağla Şıkel takipçisinin ağır hakaretine öyle bir cevap verdi ki...

Ünlü manken Çağla Şıkel'in hakaret eden takipçisine verdiği cevap sosyal medyada olay oldu. Şıkel'in hayranları ünlü modele 'Helal olsun sana' yorumlarında bulundu.

Çağla Şıkel sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.. Ünlü model geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğrafa gelen yoruma sinirlenmeden cevap verdi.

'ŞÜKÜRLER OLSUN'

Takipçisinin 'Erkeksi bir fiziğiniz var sanki hormonlarınız bir tık fazla olsa erkek olacakmışsınız gibi geliyor yüz hatlarınız da iri ve kemikli' yorumuna 'Rabbim böyle yaratmış şükürler olsun cevabını verdi.

Çağla Şıkel sosyal medyada aktif olduğu kadar Youtube için de içerikler üretmeye devam ediyor.

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