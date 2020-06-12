Çağla Şıkel: Serenay Sarıkaya'ya çok özendim!

Şıkel, “Fİ dizisinde balerini oynayan Serenay Sarıkaya’yı kıskandınız mı?” sorusuna, “Hemcinsime karşı bir kıskançlık hissetmiyorum, o duyguyu geçeli baya oldu. Kıskanma demeyelim, ama özendim. Çok özendim, çünkü dans etmek dünyanın en güzel şeyi… Serenay o kadar çalışkan bir kız ki, profesyonel bir dansçı olmasa da, bize dans ettiğini gerçekten hissettirdi. Serenay orada gerçekten dans etti. Performansını izlediğimde, teknik olarak bakmadan gerçekten alkışladım. Dans eden herkese özeniyorum, dans etmeyi özlüyorum, Mükemmel kusursuz bir balerin değildim ama, dans etmek benim ilk aşkımdı"