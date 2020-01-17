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  3. Çağla Şıkel ölümden döndü! Büyük tehlikeyi böyle atlattı

Çağla Şıkel ölümden döndü! Büyük tehlikeyi böyle atlattı

Çağla Şıkel ölümden döndü! Büyük tehlikeyi böyle atlattı

Ünlü manken Çağla Şıkel, dün görev aldığı bir defilede büyük bir tehlike atlattı. O anlar kameralara yansırken, Şıkel adeta ölümden döndü.

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bir defilede Çağla Şıkel, baş manken olarak yer aldı. Şıkel'in podyuma çıkmasına dakikalar kala, dekorda kullanılan demir profil yere düştü. 

ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Şıkel profesyonelliğini bozmayarak herhangi bir tepki vermezken, şans eseri zarar görmedi. Perdenin mankenin üzerine düşmemesi ‘Verilmiş sadakası varmış’ dedirtti.


Çağla Şıkel ölümden döndü!
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