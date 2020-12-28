Çağla Şıkel koronavirüs aşısı için gönüllü oldu! 'Koronadan korkun aşıdan değil'

Uzun yıllardır ekranlarda yerini alarak sunuculuk kariyerinde de modellikte olduğu gibi büyük başarılar elde eden Çağla Şıkel, çok tartışılan koronavirüs aşını yaptırdı.



Tartışmalara neden olan ve yan etkilerinin neler olduğu merak edilen koronavirüs aşısını yaptıra ünlü model Şıkel, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Şıkel, paylaşımında '3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan diil' ifadelerini kullandı.