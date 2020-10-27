Çağla Şıkel korkunç tehdit sonrası ilk kez konuştu

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından “Seni ve çocuklarını bu gece öldüreceğim” yazılı bir mail ile tehdit edilen Şıkel, bu konuyla ilgili hukuki işlem başlattığını söyledi. Ünlü model, “Daha sonra uzun uzun konuşuruz” diyerek evinin yolunu tuttu.

NE OLMUŞTU?

Çağla Şıkel, 17 Ekim'de bilgisayarına düşen bir e-posta nedeniyle büyük şok yaşadı. Mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" diyordu. Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı.

DELİLLER DOSYADA

Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu. Ünlü manken, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.