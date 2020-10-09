Çağla Şikel kız çocuğu sahibi olmak istiyor

Armağan Çağlayan’ın YouTube programında açıklamalarda bulunan Çağla Şikel, bir kızının olmasını çok istediğini belirterek, “Tam anne olmak için yaratılmış bir kadınım bence. İki tane erkek evladım oldu.

Binlerce kez şükürler olsun tabi ki ama hâlâ o oğlak burcunun inatçı yapısından içimde bir yerlerde bir kız çocuğu hâlâ var. Olur yani bence olur, istediğim her şey olduğuna göre bence onun da olması gerekiyor teknik olarak” dedi.

Çağlayan’ın “Babaanne olduğunuzda keşke bir kızım olsaydı demeyin” sözleri üzerine Şikel, “Tabi canım ben bunun için tüm önlemlerini aldım” dedi. Çağlayan’ın, “Yumurta mı dondurdun ne yaptınız?” sorusuna Şıkel, “Evet” cevabı verdi ve şöyle devam etti:

“O kadar ciddiyim yani. Bunun için çaba sarf etmiyorum. Bu benim için hakikaten büyük bir fantezi. İki tane çocuğun var neden yumurta dondurasın ki. Ben hissetmişimdir onu, kesin hissetmişimdir oraya boşuna gitmemişimdir diyorum. Onu bana yaptıran şeyin bir gün geri döneceğine inanıyorum.”