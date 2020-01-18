Çağla Şıkel kazayı ucuz atlattı
Çağla Şıkel, 2. LeShow İstanbul Deri & Moda Fuarı’nın İstanbul Kongre Merkezi’nde ki defilesinde podyuma çıktı.
Recep ASLAN
Hakan Akkaya imzalı Glamour koleksiyonunu tanıtan Şıkel, gecede talihisz bir an yaşadı. Şıkel, tam podyuma çıkacakken tavandan kilolarca ağırlıkta perdeleri tutan demir boru, arkasına düştü. O anlar yürekleri ağızlar getirirken görevliler, demiri kaldırınca defile kaldığı yerden devam etti.
Tuba Ünsal da defilenin ikinci yarısında kendi seslendirdiği şarkısıyla podyuma çıktı. Ünsal, mavi saçları ve renkli kostümüyle kendisi için ‘Ben bir süper insanım’ ifadelerini kullandı.
DEMİR KAFASINA DÜŞÜYORDU
Şıkel’in arkası dönük olduğu anda perdeleri tutan boru yere düştü.