'Kadınlar birbirine karşı acımasız'

Sosyal medyada aldığı eleştirilere sevgiyle karşılık verdiğini söyleyen Çağla Şıkel, bu şekilde davrandıktan sonra daha mutlu olduğunu söyledi. Daha önce kendisine gelen olumsuz yorumlara sert bir dille yanıt veren Şıkel, bu durumu artık daha sakin karşıladığını anlattı. En çok kadınlar tarafından eleştiri aldığını söyleyen ünlü manken, “Kadınlar kadınlara şiddet uygulayabiliyor. Erkek linç yiyebileceğini bildiği için yapmıyor ama biz kadınlar birbirimize karşı acımasız olabiliyoruz. Hiçbirimiz mükemmel ya da güzel olmak zorunda değiliz. Her kadın kendi içinde güzel… Birbirimize destek olalım, sevgiyle yaklaşalım. Böylelikle sosyal medya böyle bir çöplük olmaktan çıkar” dedi. Mankenliğin yanı sıra bir dönem oyunculukta yapan Şıkel, uzun süredir kendisine oyunculuk teklifleri gelmediğini anlattı.