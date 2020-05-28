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  3. Çağla Şıkel bu sene tatil yapmayacak
28 Mayıs 2020 Perşembe 17:45 | Son Güncelleme:

Çağla Şıkel bu sene tatil yapmayacak

Çağla Şıkel bu sene tatil yapmayacak

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, bayram sonrası alışveriş yaparken ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

0-14 yaştaki çocuklara sokağa çıkma izninin olduğu gün oğullarıyla dışarı çıktığını söyleyen Çağla Şıkel, market alışverişinden sonra muhabirlerle sohbet etti. Şıkel, korona salgını nedeniyle bu yaz Bodrum’daki yazlıklarına ya da herhangi bir yere tatile gitmeyeceklerini özellikle belirtti.

İşte Çağla Şıkel'in açıklamaları; Çocuklar bu süreçte hiç sıkılmadı, bizim ev bayağı eğlenceli çocukları bugün (dün) dışarı zorla çıkardım.

Bu sene tatil planı yapmadık. Ben uzun bir süre daha çalışacağım. İşlerim olmasa da zaten bu sene tatil yapmayı düşünmüyoruz. Annem ve ablamla görüşüyorum bu süreçte… Bugünler de geçecek böyle düşünelim…


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