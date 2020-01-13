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  3. Çağla Şıkel, Aydın Gürhan ile aşk yaşıyor mu? Sessizliğini bozdu!

Çağla Şıkel, Aydın Gürhan ile aşk yaşıyor mu? Sessizliğini bozdu!

Çağla Şıkel, Aydın Gürhan ile aşk yaşıyor mu" Sessizliğini bozdu!

Ünlü manken Çağla Şıkel'in, gönlünü barmen Aydın Gürhan'a kaptırdığı iddia edilmişti. Şıkel, sessizliğini bozdu.

Emre Altuğ ile boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel'in, aşk orucunu bozduğu ve Aydın Gürhan'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkilinin bir süredir gözlerden uzak bir ilişkisi olduğu söylentiler arasındaydı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü manken, iddiaları reddetti.

'İKİ GÜNDÜR ÇOK ÖNEMLİ BİR EĞİTİMDEYDİM'

Çağla Şıkel, aşk iddiaları için "İki gündür çok önemli bir eğitimdeydim. Bu esnada bana sormadan haber yapan ya da nazikçe sorup haber yapmayan gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.


Çağla Şıkel aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu!
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