Çağla Şıkel, Aydın Gürhan ile aşk mı yaşıyor? Önce paylaştı sonra sildi!

Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile olan evliliğini 5 yıl önce sürpriz bir kararla noktalamıştı. Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; o gün bugündür adı kimseyle anılmayan ünlü manken, yalnızlığa veda edip barmen Aydın Gürhan ile yeni bir ilişkiye adım attı.

İLK PAYLAŞIM

Şıkel, geçtiğimiz günlerde ilk kez bir süredir bir beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapan Aydın Gürhan'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı saniyeler içinde silen Çağla Şıkel'in yeni aşkını sadece yakın arkadaşları ile paylaştığı da iddialar arasında...

Barmen Aydın Gürhan, kendisini miksolojist (özel reçellerle kokteyl yapan kişi) olarak tanımlıyor...

Çağla Şıkel, Geçtiğimiz yıllara Tülay Demir Oktay'a verdiği röportajda 'aşka kapılarım kapalı değil' demişti...

* "Hayatlarımızda kimse olmayacak diye bir karar asla yok. İkimiz de hayatlarımıza devam ediyoruz. Ama çok yoğunum ben ya. İnan. Yoğunluk da bir bahane değil, kimin ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmaz sonuçta."

"Ben sadece kapıları açmak ya da kapamak için ekstra çaba harcamıyorum. Her ne olacaksa doğal akışında olacak. Ben istesem de istemesem de... Dolayısıyla böyle bir acelem yok. İçimde böyle bir boşluk falan da hissetmiyorum. Kendi içimde o kadar tamamım ki, biri de beni sevsin düşüncesinde hiç değilim."