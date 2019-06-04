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04 Haziran 2019 Salý 14:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salý 14:19

Çaðla Þýkel 318 bin lira deðerinde saat satýn aldý

Çaðla Þýkel 318 bin lira deðerinde saat satýn aldý

Ünlü manken Çaðla Þýkel, kendisine 318 bin lira deðerinde saat satýn aldý.

39 yaþýnda olan ünlü model Çaðla Þýkel, podyumlarýn en çok kazanan isimlerinden. Bununla da yetinmeyen Þýkel, sunuculuk da yapýyor. YouTube kanalý açarak orada da boy gösteren deneyimli modelin videolarý milyonlarca kiþi tarafýndan izleniyor.

Ã?aÄ?la ÅžÄ±kel kolunda servet taÅ?Ä±yor!

Þýkel, geçtiðimiz günlerde yaptýðý bir röportajda "Aylýk 200 bin lira kazandýðýný" konuþanlara "Onlar adýna üzgünüm, yapabilecek bir þeyim yok. Benim gibi çok çalýþmalarýný tavsiye ediyorum. Sonuçta anamdan böyle doðmadým" yanýtýný vermiþti. 

Çaðla Þýkel'in kolunda servet taþýdýðý ortaya çýktý. Yoðun tempoda çalýþan ünlü modelin kendisini ödüllendirdiði ve lüks bir markadan 318 bin lira deðerinde saat aldýðý ortaya çýktý. 

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