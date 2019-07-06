Çağla Ayça Altunkaya kimdir, kaç yaşındadır? merak edilen konular arasında bulunuyor. Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen genç isim, medya patronu ile görünmesinin ardından sosyal medya hesaplarını gizlemişti. Çağla Ayça Altunkaya kimdir, kaç yaşındadır? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?

Gizemli kadının adı Çağla Ayça Altunkaya olduğu iddia edildi. 20 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi.



ÇAĞLA ALTUNKAYA İLE ACUN ILCIALI SEVGİLİ Mİ?

Magazin dünyasına bomba gibi düşen gelişme Acun Ilıcalı'nın Miami'ye tatile gitmesiyle başladı. Acun Ilıcalı, Miami'ye kızlarının yanı sıra 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz'ı da götürmüş ve barışma iddialarına neden olmuştu. Ancak, medya patronu geçtiğimiz gün Miami sokaklarında 20 yaşındaki sarışın bir güzelle görüntülendi. Bu ismin Çağla Ayça Altunkaya olduğu iddia edildi.

Eski eşi Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisinin İstanbul'a gelmesiyle gözlerin üzerine çevrildiği Acun Ilıcalı, Miami sokaklarında gizemli bir sarışınla görüntülendi. Önce motorla gezen, ardından Miami sokaklarında tur attıkları görülen Acun Ilıcalı ve gizemli kişinin sevgili oldukları iddia edildi. Çıkan haberlerin ardınan ise gizemli genç kızın kim olduğu soruları sorulmaya başlandı. Yalova'da yaşayan 20 yaşındaki kızın Şeyma Subaşı'na benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

İsminin Ayça Çağla Altunkaya olduğu öğrenilen gizemli kişinin 20 yaşında ve hemşirelik mezunu olduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen genç isim, medya patronu ile görünmesinin ardından sosyal medya hesaplarını gizledi.

Öte yandan basketbolla da ilgilendiği öğrenilen Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı ile ilişkilerinin 1 yılı aşkın bir süredir devam ettiği iddia edildi.

Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Ilıcalı'nın vakit buldukça Miami'ye uçtuğu biliniyor. Son olarak kızı Yasemin ve Melisa ile Miami'de kısa bir süre tatil yapan Ilıcalı'nın yanında eski eşi Zeynep Yılmaz da vardı.