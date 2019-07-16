Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Çağla Ayça Altunkaya kaç yaşında?

Çağla Ayça Altunkaya merak edilen isimler arasında yerini aldı. Şeyma Subaşı ile evliliğini noktalayan, Acun Ilıcalı ile beraber olduğu iddia edilen Altunkaya’nın hayatı araştırılıyor. Basketbolla ilgilendiği öğrenilen Çağla Ayça Altunkaya'nın sosyal medya hesaplarını gizlediği görüldü.

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR?

20 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi. Öte yandan basketbolla da ilgilendiği öğrenilen Ayça Çağla Altunkaya'nın sosyal medya hesaplarını gizlediği görüldü.